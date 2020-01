Calciomercato Milan – Reina via solo se arriva un secondo

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina è molto vicino a salutare il Milan. Come viene riportato da Tuttosport, il portiere non vuole chiudere la sua grande carriera da panchinaro e dunque nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa, che prevede un contratto di sei mesi con la possibilità di prolungarlo di un anno nel caso in cui la squadra inglese dovesse centrare la salvezza in Premier League.

Il Milan, però, prima di cederlo, ha bisogno di un sostituto all’altezza, visto che Reina si è fatto sempre trovare pronto quando Donnarumma è stato indisponibile (come ad esempio contro il Genoa o nella scorsa stagione). Resterà come terzo portiere Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. Intanto torna a parlare Han Li, continua a leggere >>>

