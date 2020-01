Milan, Han Li: “Massacrati dai media. Ho avuto qualche dubbio su Elliott…”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Han Li, braccio destro di Yonghong Li, ha rilasciato a Forbes.

"Poche ore dopo l'acquisto tutti i nomi degli investitori erano trapelati, ci ha danneggiato molto. I media ci hanno massacrato, il New York Times ha pubblicato un articolo molto duro quando stavamo per firmare degli accordi per il rifinanziamento del debito. Mi chiedo come i media avessero quelle informazioni. Ho chiesto a uno degli uomini di Elliott se fossero loro i registi degli attacchi mediatici e se tutto era per far sì che il club finisse nelle loro mani. Hanno sempre negato.Comprare il Milan è stato incredibile: il giorno dopo ci siamo resi conto di quanto fosse un onere per noi,Il club richiedeva 10 milioni al mese per andare avanti, più di quanto ci aspettavamo. Ma il vero problema erano i poteri forti che volevano difendere i propri interessi. E che le hanno provate tutte per buttarci fuori".

