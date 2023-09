Calciomercato Milan – Si attende l’ufficialità di Origi al Nottingham

La sessione di calciomercato in Italia si è conclusa alle 20, ma ci sono alcuni trasferimenti che ancora devono essere ufficializzati, soprattutto quelli in uscita verso l'estero. Questo è il caso del passaggio di Divock Origi al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter' si starebbe proprio attendendo l'ufficialità del trasferimento del belga del Milan in Inghilterra.