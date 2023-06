Calciomercato Milan – Gabbia via? A una sola condizione

Come riportato da Tuttomercatoweb anche Matteo Gabbia potrebbe salutare il Milan, ma solo in un caso specifico

La Gazzetta in edicola questa mattina aveva riportato di una possibile partenza dal Milan di Matteo Gabbia. Il Diavolo sta cercando una soluzione per cederlo in prestito. Difficile che possa essere il Sassuolo, con cui il Milan sta trattando per Davide Frattesi. Da capire, invece, se può prendere corpo l'ipotesi Salernitana, con la quale i rossoneri hanno avuto dei colloqui recenti. Il Milan, però, dovrà fare attenzione alla questione liste per Serie A e Champions.