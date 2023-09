Bazzani: “Spalletti in Nazionale nel momento giusto della sua carriera”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato del nuovo ct della Nazionale , Luciano Spalletti : "Credo che è un allenatore che ha bisogno di campo tutti i giorni ma è anche uno intelligente, che sa creare empatia, sa essere leader, ha personalità e riuscirà ad incidere anche in questa situazione. Arriva nel momento giusto della sua carriera, la sfrutterà bene e sarà incisivo anche nel ruolo di ct".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Tendenzialmente il calcio di Spalletti è di manovra e inserimenti. Raspadori crea spazi e se sta bene sa palleggiare. Immobile è più finalizzatore invece. Conterà vedere come stanno i giocatori, ma credo che Raspadori possa essere ideale. Alla lunga il centravanti dovrà essere Scamacca, che è potenzialmente il più forte. Oggi per caratteristiche Raspadori".