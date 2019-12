Atalanta-Milan, la partita delle rivincite: da Conti a Pasalic

VERSO ATALANTA-MILAN – Quella di domani non sarà una partita importante solamente per la classifica con entrambe le squadre che per diversi motivi vogliono ottenere i 3 punti. Il match del Gewiss Stadium sarà teatro anche di coloro che in qualche modo vorranno prendersi diverse rivincite. Sono tanti, infatti, gli ex che si incroceranno sul rettangolo verde.

Nelle fila rossonere Andrea Conti giocherà titolare per la prima volta a Bergamo da quando veste la maglia del Milan e siamo certi che di fronte ai suoi ex tifosi – che non presero benissimo il suo addio – vorrà ben figurare. Il laterale di Lecco sta vivendo ora una buona fase della stagione. Si è imposto come titolare, superando Calabria nelle gerarchie, e sta ripagando la fiducia con ottime prestazioni.

Un altro ex è Franck Kessie. Lui, a differenza di Conti, non vive un ottimo momento e le rivincite dovrà prendersele più su sé stesso e su chi in questo momento sta iniziando a dubitare sul suo talento. Una prima parte di stagione poco positiva potrebbe convincere il club rossonero a cederlo a gennaio con diversi club inglese e il Napoli alla finestra. Nel Milan c’è anche Caldara, troppo spesso dimenticato, ma per lui ancora non è arrivato il momento giusto per debuttare in Serie A. Musacchio ha pienamente recuperato, per cui anche domani Mattia si siederà in panchina.

Nell’Atalanta milita ora Mario Pasalic, che vestì di rossonero nella stagione 2016-17, anno in cui il Milan vinse il suo ultimo trofeo (rigore decisivo proprio del croato) e tornò in Europa. I 15 milioni di riscatto chiesti dal Chelsea vennero ritenuti sempre troppi dal Milan che non ebbe troppa fiducia in Pasalic rispedendolo al mittente a fine campionato. Non è certa la sua presenza dal 1′, ma Gomez e Ilicic hanno recuperato>>>

