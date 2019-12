Verso Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: Ilicic e Gomez recuperano

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Milan. Il tecnico ex Genoa può sorridere per il pieno recupero degli acciaccati Josip Ilicic e Alejandro ‘Papu’ Gomez. Ecco l’elenco completo

PORTIERI: Gollini, Rossi, Sportiello.

DIFENSORI: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Masiello, Palomino, Toloi.

CENTROCAMPISTI: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pasalic.

ATTACCANTI: Barrow, Gomez, Ilicic, Muriel.

Intanto Atalanta-Milan sarà un derby dai destini capovolti: ecco perché, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android