Vigilia Milan-Vicenza, il report dell’allenamento di oggi a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il report dell’allenamento odierno a Milanello, alla vigilia dell’amichevole (terzo test-match estivo) Milan-Vicenza. “Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione che li vedrà impegnati a Dublino per il preliminare di Europa League il prossimo giovedì 17 settembre contro lo Shamrock Rovers.

Via all’allenamento alle 10.30: prima l’attivazione muscolare in palestra, poi gruppo sul campo per il lavoro atletico, attraverso una serie di esercitazioni focalizzate sulla rapidità, e alcuni torelli a tema.

Archiviata la prima parte della seduta, la squadra si è focalizzata sul lavoro tattico, prima di chiudere la giornata con la consueta partitella su campo ridotto“.

IL PROGRAMMA DI DOMANI – Domani, mercoledì 9 settembre, previsto doppio impegno per i rossoneri: allenamento al mattino, mentre nel pomeriggio è in programma l’amichevole con il Vicenza alle ore 17:00 (diretta su Milan TV e App ufficiale).

