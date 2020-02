Verso Milan-Genoa: rossoneri al lavoro a Milanello davanti Maldini e Massara

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Ripresa delle attività a Milanello, dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli al termine della trasferta di Firenze. La squadra si è ritrovata a pranzo per poi scendere negli spogliatoi in vista della seduta di lavoro pomeridiana. All’allenamento, il primo di preparazione a Milan-Genoa di domenica 1° marzo, ore 12:30, a ‘San Siro‘, hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – Inizio in palestra per svolgere la consueta attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale per dedicarsi a un lavoro atletico eseguito con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Nel frattempo, i portieri hanno effettuato degli esercizi specifici agli ordini del preparatore Luigi Turci. Conclusa questa parte, spazio al pallone con un’esercitazione sul possesso seguita da alcune esercitazioni tecnico-tattiche svolte alla massima intensità possibile. Infine, si è giocata una partitella su metà campo.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO – Per domani, mercoledì 26 febbraio è previsto un solo allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione. Ecco, invece, com’è andata, nello specifico, la giornata di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma presso il centro sportivo rossonero: continua a leggere >>>

