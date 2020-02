Verso Inter-Milan: Biglia ok. Conti in dubbio, Ibrahimovic in palestra

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Manuele Baiocchini, inviato di ‘Sky Sport‘ al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), oggi è tornato ad allenarsi in gruppo con i rossoneri di Stefano Pioli il centrocampista argentino Lucas Biglia, fermo dall’inizio del 2020 per un infortunio al bicipite femorale.

Nel derby, comunque, giocherà Ismaël Bennacer, che rientrerà dopo un turno di squalifica, con Biglia che si accomoderà in panchina. Resta, invece, in dubbio, Andrea Conti, che risente ancora della fastidiosa tonsillite che lo ha messo fuori causa per Milan-Verona di domenica scorsa e, pertanto, anche per la stracittadina Inter-Milan di domenica sera a ‘San Siro‘.

C’è ottimismo, invece, per la presenza di Zlatan Ibrahimovic il quale, oggi, ha svolto allenamento personalizzato in palestra e non sul campo di Milanello. Decisione, questa, concordata con lo staff tecnico e medico per recuperare bene dall’affaticamento al polpaccio della scorsa settimana. Ibrahimovic, nel derby, dovrebbe esserci.

