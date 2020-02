Verso Inter-Milan, Bennacer torna in campo dopo la squalifica

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan da oggi inizia a preparare il derby contro l’Inter, in programma domenica sera a San Siro. Stefano Pioli dovrebbe recuperare Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, entrambi assenti contro il Verona, mentre ci sono ancora dei dubbi su Andrea Conti e Rade Krunic.

Di sicuro contro l'Inter sarà in campo Ismael Bennacer, che ha saltato la sfida contro il Verona per squalifica. L'assenza dell'algerino si è sentita molto , sia in fase di interdizione e sia in fase di impostazione, e dunque Stefano Pioli lo schiererà sicuramente titolare al fianco di Franck Kessie in mediana.

