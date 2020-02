Verso Inter-Milan – Atletica, tecnica e tattica a Milanello: il report

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Una giornata di sole con forte vento ha caratterizzato la mattinata di Milanello, nella quale la squadra si è ritrovata per colazione prima di svolgere il secondo allenamento settimanale in preparazione del derby, l’atteso Inter-Milan, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

IL REPORT – Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare. A seguire, gruppo in campo sul centrale per effettuare una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità grazie all’ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la parte atletica, spazio ad alcune esercitazioni tecniche seguite da una serie di sfide due contro due su metà campo. Infine, prove tattiche prima della partitella sempre su metà campo.

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO – Per domani, giovedì 6 febbraio, il programma prevede un solo allenamento al mattino: ritrovo a Milanello ancora per colazione. Intanto, per le ultime di formazione del tecnico Stefano Pioli, continua a leggere >>>

