Milan, il Tottenham si avvicina: il report dell’allenamento

( fonte: acmilan.com ) Ritrovo a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per il penultimo allenamento in preparazione della prossima gara di Champions League, che vedrà il Milan impegnato a Londra - mercoledì 8 marzo alle ore 21.00 - dove affronterà il Tottenham.

Come di consueto, inizio in palestra per l'attivazione muscolare e a seguire squadra in campo dove ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Terminata la prima parte, la squadra ha iniziato con alcuni torelli a tema che hanno preceduto una serie di esercitazioni sul possesso. A seguire lavoro tattico prima dell'ordinaria partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.