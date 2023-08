Bologna-Milan, ecco il programma degli allenamenti del Diavolo

Milan, le amichevoli svolte e i precedenti col Bologna

Il Milan ha svolto diverse amichevoli tra cui Real Madrid, Juventus, Monza e tante altre. Anche se i risultati, comunque molto relativi, non sono andati sempre nel migliore dei modi si è vista una chiara idea di gioco. Molti calciatori si sono messi in mostra come Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero e hanno evidenziato il proprio talento. Il debutto del Diavolo in Serie A, sarà contro il Bologna, sfida tutt'altro che facile.