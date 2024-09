Milan, Morata e Thiaw: allenamento personalizzato. Le ultime

Milan-Venezia, come riportato da calciomercato.com, sia Alvaro Morata che Malick Thiaw, hanno svolto ancora del lavoro personalizzato

Dopo i giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca, sono ripresi oggi gli allenamenti a Milanello in vista della ripresa della Serie A. Sabato 14 settembre a San Siro arriva il Venezia, per una partita che il Milan deve vincere, vista la falsa partenza nelle prime tre giornate. Ci saranno Alvaro Morata e Malick Thiaw? Il primo ha giocato solo il secondo tempo con il Torino, poi KO per una lesione muscolare. Il secondo ha saltato la Lazio. Ecco le ultime.