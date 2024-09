Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri di Paulo Fonseca per Milan-Venezia , partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 14 settembre , alle ore 20:45 , a 'San Siro'. In porta, davanti a Mike Maignan , favorito Emerson Royal su Davide Calabria per la titolarità in fascia destra. Al centro, al fianco di Fikayo Tomori , dovrebbe toccare ancora a Strahinja Pavlović con il rientro di Theo Hernández titolare a sinistra.

In mezzo al campo, spazio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Il dubbio, per Fonseca, poi è sulla trequarti: chi giocherà tra Samuel Chukwueze e Christian Pulisic con Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão? In attacco, spazio dal 1' al neo-acquisto Tammy Abraham, anche se il Diavolo vorrà capire, in questi giorni e in vista delle prossime partite, come sta Álvaro Morata e se potrà ricominciare dalla panchina dopo l'infortunio. Questa, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Venezia a 'San Siro'.