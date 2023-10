Ecco, di seguito, la seduta di allenamento odierna del Milan, che ha svolto lavori di tattica in vista del match contro il Napoli

(fonte: acmilan.com) Rossoneri a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Napoli, domenica 29 ottobre alle ore 20.45, al Diego Armando Maradona.