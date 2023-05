Milan-Sampdoria, Pioli nei guai: tre assenze last minute | Serie A News

Milan-Samp, Pioli senza tre alternative

Mancheranno, infatti, Aster Vranckx, Divock Origi e Ante Rebić. Vero che nessuno di loro sarebbe stato titolare questa sera in Milan-Samp, ma è altrettanto vero di come Pioli, così, sia stato privato in un colpo solo di un cambio a centrocampo, dove già il Diavolo deve fare a meno di Ismaël Bennacer, e degli unici due cambi in attacco, visto che manca come noto anche Zlatan Ibrahimović.