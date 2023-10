Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Juventus | News

Nella giornata odierna il Milan riprenderà gli allenamenti in vista del match contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle 20:45

Nella mattinata di oggi, come precisato dal club rossonero nel comunicato ufficiale dell'ultima seduta, il Milan tornerà ad allenarsi. Nel mirino c'è, come detto, la preparazione al match contro la Juventus, che potrà dare già alcune indicazioni importanti sulle velleità di classifica delle due squadre. Ancora il gruppo non è al completo, dal momento in cui praticamente nessuno dei nazionali è ancora rientrato.