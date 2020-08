Milan, raduno il 24 agosto: Pioli pensa ai preliminari di Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Grazie al grande finale di stagione, il Milan si è conquistato l’accesso in Europa League, o meglio ai preliminari della competizione.

La squadra di Pioli dovrà preparare con ogni probabilità tre turni preliminari, di cui uno anticiperà di un paio di giorni l’inizio del campionato e gli altri due da giocare a Serie A già avviata. Tanti impegni fin da subito, e proprio per questo il Milan si radunerà il 24 agosto. Sarà la prima squadra a farlo. In tutto per i giocatori rossoneri ci saranno 22 giorni di vacanza.

Le date dei preliminari di Europa League sono già stabilite: il 17 settembre la prima gara, 24 la seconda e il 1 ottobre l’ultima (ovviamente nel caso in cui il Milan dovesse passare i due turni precedenti). Ricordiamo che Pioli non avrà a disposizione Ante Rebic, in quanto nel 2019 fu espulso Eintracht-Strasburgo: il croato deve scontare tre giornate di squalifica.

IBRA, MALDINI PRONTO A VOLARE A MONTECARLO

TORNA A PARLARE RANGNICK >>>