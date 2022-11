Milan, il programma di domani: previsto un allenamento nel pomeriggio

Archiviato il sofferto successo di ieri sera contro lo Spezia, il Milan è già focalizzato sul prossimo impegno di campionato. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo martedì sera e affronteranno in trasferta la Cremonese. Una gara che si prospetta facile sulla carta ma che, in realtà, potrebbe nascondere molte insidie. La squadra di Alvini, nonostante i sei punti conquistati, non ha ancora centrato la prima vittoria in campionato e farà di tutto pur di conquistare il primo successo. Dall'altro lato i rossoneri, nonostante una rosa decisamente più forte, dovrà fare a meno di diversi calciatori tra infortuni e squalifiche.