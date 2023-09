Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Milan, che ha svolto possesso palla e tattica in vista del match contro il Verona

(fonte: acmilan.com) Rossoneri di nuovo a Milanello questa mattina per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare l' Hellas Verona , sabato 23 settembre alle 15.00 a San Siro.

Prima parte del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare, poi squadra in campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. Dopodiché, spazio a una serie di torelli a tema e delle esercitazioni sul possesso palla a precedere la fase tattica della sessione odierna, conclusa giocando la consueta partitella su campo ridotto.