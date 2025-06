Milan, Leao si allena per la stagione e sfoggia una maglia ‘particolare’

Il Milan si prepara per ripartire in vista della prossima stagione. Il raduno a Milanello è previsto il 7 luglio: giorno in cui ci saranno quasi tutti e in cui Allegri verrà ufficialmente presentato come nuovo allenatore rossonero. Al centro del progetto ci sarà ancora Rafael Leao. Il portoghese si sta già allenando e lo sta facendo al massimo per farsi trovare già pronto. Sui social, l'attaccante rossonero ha sfoggiato una maglia molto particolare. Ecco la foto.