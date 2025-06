Calciomercato Milan, tre giocatori ai saluti: niente riscatto o conferma

Per Sottil, classe 1999, arrivato al Milan dalla Fiorentina in prestito oneroso per un milione di euro, il Diavolo non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 10. In rossonero, poco spazio per l'esterno offensivo: 8 apparizioni, 6 in Serie A e 2 in Coppa Italia, minutaggio limitato, nessun gol e nessun assist.