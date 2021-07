Milan – Le immagini dell’allenamento odierno in vista del Modena

Il Milan prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. I rossoneri giocheranno domani un'amichevole con il Modena a Milanello

Allenamento mattutino per i ragazzi di Stefano Pioli. Prima parte in palestra, poi un'esercitazione tecnico-tattica e infine lavoro sul possesso palla.

Nell'impegno contro il Modena, il Milan dovrà fare a meno ancora di molti nuovi acquisti, ma potrà contare su una formazione di buon livello. Ci saranno, invece, i nuovi arrivati Ballo-Touré e Brahim Diaz. Nel frattempo, come detto, allenamento in mattinata per i calciatori già a Milanello. Nelle immagini pubblicate dal club sul profilo Twitter ufficiale si possono vedere, tra gli altri, Tonali, Bennacer e Castillejo, tre dei probabili titolari contro il Modena. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan