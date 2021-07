Amichevole Milan-Modena, la probabile formazione: Leao dal primo minuto

Ecco le probabili formazioni di Milan-Modena, amichevole in programma domani pomeriggio alle 17.00: Leao dovrebbe partire dal primo minuto

Enrico Ianuario

Seconda uscita stagionale per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo aver vinto la prima amichevole estiva per 6-0 contro la Pro Sesto, domani affronteranno il Modena di Attilio Tesser, club che milita nel campionato di Serie C. La partita verrà disputata, anche in questa occasione, presso il Centro Sportivo di Milanello e sarà chiusa al pubblico. Il fischio d'inizio è programmato alle ore 17. Ecco, di seguito, le probabili scelte dei due allenatori e dove verrà trasmesso il match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ancora in attesa dei ritorni dei reduci di Euro2020, il Milan dovrà fare a meno di Maignan, Giroud, Rebic e Kjaer, oltre a Kessié impegnato con la sua Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo. Ci saranno, invece, i nuovi arrivati Ballo-Touré e Brahim Diaz, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. Stefano Pioli, dunque, orientato a confermare gli stessi 11 che sono partiti titolari nella gara contro la Pro Sesto anche nel test di domani pomeriggio. Ecco, di seguito, la probabile formazione del Diavolo e dei 'Canarini'.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia - Romagnoli - Tomori - Theo Hernandez; Tonali - Bennacer; Castillejo - Krunic - Maldini; Leao.

MODENA (4-3-3): Gagno; Maggioni - Pergreffi - Baroni - Renzetti; Duca - Nelli - Di Paola; Mosti - Costantino - Marotta.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La gara amichevole verrà trasmessa in diretta su Sky Calcio (canale 251) e in streaming su Sky Go, oltre che su Milan Tv, canale tematico rossonero disponibile anche sull'app Dazn.