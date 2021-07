Calciomercato Milan – Schira: “Il Venezia ha chiesto Caldara in prestito”

Secondo Nicolò Schira, noto giornalista, nell'incontro tenutosi oggi tra Venezia e Milan, i lagunari avrebbero chiesto in prestito Caldara

Il futuro di Mattia Caldara, molto probabilmente, non sarà a tinte rossonere. Questo pomeriggio c'è stato un incontro tra il Venezia, club interessato al difensore, e il Milan. Secondo Nicolò Schira, i lagunari sarebbero interessati ad acquistare in prestito l'ex Atalanta. Il calciatore sta valutando seriamente di trasferirsi nel capoluogo veneto, ma il suo alto ingaggio rappresenta un problema non secondario per le casse dei neo promossi. "Il Venezia ha chiesto nel summit odierno a Casa Milan il prestito di Mattia Caldara. Il giocatore sta valutando con attenzione la proposta, però l’elevato ingaggio del centrale è fuori dai parametri lagunari. Serve importante incentivo all’esodo da parte dell'AC Milan", queste le parole apparse sul profilo Twitter del giornalista. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime