Milan, Theo Hernandez da blindare: serve un adeguamento di contratto

Ancora non c'è fretta, ma il Milan sa di dover fare qualcosa sul fronte Theo Hernandez. Il francese è da blindare, serve un adeguamento

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, mette in evidenza la situazione Theo Hernandez. Il quotidiano puntualizza che ancora non c'è nessuna fretta, ma è ovvio che il Milan dovrà presto pensare ad un adeguamento di contratto per il laterale sinistro. Il giocatore, autore di due stagioni super con la maglia rossonera, guadagna circa due milioni di euro netti. Le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate, con il Psg che rimane sempre vigile e pronto all'assalto. Il suo ingaggio dunque, non esattamente da top player, andrà sicuramente rivisto.