Milan, lavoro a gruppi per i rossoneri: il report della seduta odierna

Inizio in palestra, dove i rossoneri hanno effettuato l'attivazione muscolare. Al termine, squadra divisa in due gruppi: il primo, formato dai giocatori che hanno disputato il test contro il Trento, si è fermato in palestra dove ha svolto lavoro defaticante. Mentre il secondo è uscito sul campo, dove ha iniziato con alcuni esercizi atletici seguiti da una serie di sfide a calcio tennis per terminare la fase dedicata al riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni tecniche che hanno preceduto una serie di allunghi sul lato lungo del campo con i quali si è chiusa la sessione odierna.