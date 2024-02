Il Milan si sta preparando per la trasferta contro il Rennes. Ecco alcuni importanti novità per Pierre Kalulu. Le ultime da Milanello

Il Milan si sta preparando per la trasferta contro il Rennes . I rossoneri, infatti, giocheranno il prossimo giovedì il ritorno dei playoff di Europa League. Arrivano importanti novità per Stefano Pioli . Il Diavolo sta pian piano recuperando alcuni giocatori infortunati soprattutto in difesa. Dopo Thiaw , il tecnico rossonero potrebbe presto ritrovare un altro pezzo importante.

Milan, novità su Kalulu

Stando infatti a quanto appreso dalla nostra redazione, a quasi quattro mesi dall'ultima volta Pierre Kalulu ha lavorato parzialmente con il gruppo. Il rientro del difensore francese, quindi, potrebbe essere sempre più vicino. Per Pioli sarebbe un ritorno fondamentale sia per la velocità di Kalulu, sia per la sua duttilità. Anche Tomori dovrebbe presto riprendere gli allenamenti parziali con il gruppo. Per Calabria si lavora per domenica, per la sfida a San Siro di Serie A contro l'Atalanta.