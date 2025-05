Milan, Jovic recuperato. C’è una notizia fondamentale per Conceicao

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Luka Jovic che ha svolto nuovamente lavoro in gruppo insieme ai compagni di squadra. L'attaccante del Milan ha recuperato il problema alla schiena che lo ha messo ai box per la sfida contro il Venezia. Contro il Genoa, gara in programma questo lunedì alle ore 20:45, il serbo tornerà a disposizione.