Fiorentina, ripresa degli allenamenti amara per Italiano

Gli allenamenti in vista della grande sfida

La Fiorentina, così come il Milan e tutte le altre squadre di Serie A, ha ripreso ad allenarsi sotto le indicazioni del tecnico Vincenzo Italiano. Se da un lato la sosta per le nazionali permette di avere più tempo a disposizione per preparare la sfida al ritorno del campionato, in questo caso quella con il Milan in programma sabato 25 novembre alle 20:45 a San Siro, dall'altro sottrae pedine importanti alle società.