Milan-Empoli, le ultime news su Brahim Díaz, Messias e non soltanto

Brahim Díaz riuscirà a scendere in campo in occasione di Milan-Empoli? Scoprilo leggendo questo articolo con le ultime news da Milanello

Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimović saranno certamente assenti. Entrambi, infatti, hanno lavorato a parte anche oggi. Al contrario, si è allenato in gruppo Brahim Díaz dopo l'allenamento personalizzato svolto nella giornata di ieri. Il fantasista andaluso non è infortunato, ma lo staff medico rossonero lo sta gestendo dopo la sostituzione avvenuta contro il Napoli per un piccolo risentimento muscolare.

Messias recuperato e disponibile per la partita di 'San Siro'

In Milan-Empoli, ad ogni modo, Brahim Díaz non dovrebbe giocare dall'inizio. Buone notizie, invece, per il tecnico rossonero Stefano Pioli giungono da Junior Messias. Il brasiliano si è allenato interamente in gruppo ed è a disposizione per domani sera contro i toscani di Paolo Zanetti. Milan-Empoli, le parole di Pioli su Brahim e Leao >>>