Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan allenamenti Milan, De Winter: primo allenamento rossonero. Eccolo a lavoro | VIDEO

ULTIME MILAN NEWS

Milan, De Winter: primo allenamento rossonero. Eccolo a lavoro | VIDEO

Milan, De Winter: primo allenamento rossonero. Eccolo a lavoro | VIDEO
Milan, De Winter subito a lavoro a Milanello: per il difensore rossonero ecco il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Il video
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domani il Milan esordirà ufficialmente in stagione: per i rossoneri in arrivo il primo turno della Coppa Italia 2025-26 contro il Bari. In panchina ci sarà anche De Winter, sesto colpo del mercato del Diavolo. Il difensore belga ha svolto già il primo allenamento a Milanello. Ecco il video.

Milan, De Winter in campo per il primo allenamento! Ecco i suoi esercizi 

Per prima cosa il classico benvenuto dei nuovi compagni con pacca amichevoli sul collo, poi subito sessione di stretching e riscaldamento. Qualche corsetta e scatto e poi al lavoro con il pallone. Esercizio in cui De Winter, insieme ai compagni, si passano il pallone velocemente contro la pressione. Un giro palla per il Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, non solo Camarda: i giovani rossoneri in prestito da seguire!>>>

Questo il primo allenamento di De Winter con la maglia rossonera. Il giocatore è arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro e potrebbe esordire in Coppa Italia contro il Bari, probabilmente partendo dalla panchina.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA