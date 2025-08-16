Milan, De Winter: primo allenamento rossonero. Eccolo a lavoro | VIDEO

Questo il primo allenamento di De Winter con la maglia rossonera. Il giocatore è arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro e potrebbe esordire in Coppa Italia contro il Bari, probabilmente partendo dalla panchina.
Domani il Milan esordirà ufficialmente in stagione: per i rossoneri in arrivo il primo turno della Coppa Italia 2025-26 contro il Bari. In panchina ci sarà anche De Winter, sesto colpo del mercato del Diavolo. Il difensore belga ha svolto già il primo allenamento a Milanello. Ecco il video.
Per prima cosa il classico benvenuto dei nuovi compagni con pacca amichevoli sul collo, poi subito sessione di stretching e riscaldamento. Qualche corsetta e scatto e poi al lavoro con il pallone. Esercizio in cui De Winter, insieme ai compagni, si passano il pallone velocemente contro la pressione. Un giro palla per il Milan.
