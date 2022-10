Milan-Chelsea, De Ketelaere out: risentimento muscolare | PM News

Brutte notizie per Stefano Pioli , allenatore del Milan , alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea , in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Charles De Ketelaere, infatti, non ha preso parte all'allenamento di rifinitura dei rossoneri a Milanello: per il trequartista belga, classe 2001, un risentimento muscolare che, di fatto, lo mette fuori causa per la partita contro i 'Blues' di Graham Potter.