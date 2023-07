Milan, primo allenamento a Los Angeles: il report della seduta odierna

Ecco il report della seduta odierna del Milan, che ha svolto il primo allenamento a Los Angeles in vista del match con il Real Madrid

(fonte: acmilan.com) La squadra è atterrata nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio e, dopo aver raggiunto l'hotel in serata, è scesa in campo al BMO Stadium, casa dei LAFC, per il primo allenamento di questa tournée negli Stati Uniti.