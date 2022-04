Milan, allenamento in gruppo per Bennacer. Su Romagnoli … | PM News

Ismaël Bennacer si è allenato in gruppo stamattina a Milanello ed è recuperato per Milan-Genoa di venerdì sera. Ecco le ultime sul capitano

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista franco-algerino Ismaël Bennacer si è allenato in gruppo stamattina a Milanello ed è recuperato per Milan-Genoa di venerdì sera. Ottime notizie, dunque, per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che ritrova, così, l'ex Empoli, costretto a saltare la trasferta di Torino di domenica scorsa per un affaticamento muscolare.