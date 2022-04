Milan-Genoa, Pioli ritrova Bennacer, Castillejo e Rebic | Serie A News

Ismaël Bennacer, Samu Castillejo ed Ante Rebic disponibili per Milan-Genoa di venerdì sera a 'San Siro'. Ok anche Fikayo Tomori

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa rossonera in vista di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Arrivano, infatti, buone notizie dall'infermeria per il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli.

Infatti Ante Rebic e Samu Castillejo, che avevano saltato la trasferta di Torino per un affaticamento muscolare, si sono allenati già ieri pomeriggio in gruppo e, pertanto, sono pienamente recuperati per Milan-Genoa.

Sulla via del rientro in gruppo anche Ismaël Bennacer, che ieri ha svolto una sessione di allenamento personalizzato, ma sul campo con il pallone. Nessun problema per Fikayo Tomori, uscito nel finale di Torino-Milan soltanto per crampi.

Ieri, infatti, il centrale inglese si è allenato regolarmente e tornerà al centro della difesa contro il 'Grifone'. Ancora lavoro differenziato per capitan Alessio Romagnoli: difficile che recuperi in un paio di giorni.

Mister Pioli, con i rientri di Bennacer, Castillejo e Rebic potrà contare su più alternative, quindi, per Milan-Genoa. Anche se, difficilmente, ha riferito il quotidiano torinese, la formazione iniziale subirà stravolgimenti rispetto a quanto visto domenica scorsa. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

