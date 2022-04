Calciomercato Milan – Sanches si complica? Ecco l’alternativa di lusso

Il Milan sarà una delle società più attive nel corso del prossimo calciomercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, dovrà intervenire in ogni reparto per rinforzare l'organico di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di fare una squadra più forte possibile per competere in Serie A e in Champions League, rispettando, però, sempre certi paletti economici. Il Diavolo, come noto, farà una mini-rivoluzione a centrocampo. Vediamola nel dettaglio.