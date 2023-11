Lecce, ripresi gli allenamenti verso il Milan: il report della seduta

(fonte: uslecce.it) I giallorossi, rientrati in nottata da Roma, si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento. Lavoro di scarico per chi ha preso parte alla gara dell’Olimpico, allenamento regolare per tutti gli altri. Dermaku è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo mentre Corfitzen prosegue nel lavoro personalizzato. Per la giornata di domani il tecnico D’Aversa ha fissato un allenamento sempre al mattino all’Acaya. LEGGI ANCHE: Milan, sfida allo United per la meteora dell'Inter >>>