Kessié si è allenato in gruppo: è recuperato per Milan-Torino

Franck Kessié si è allenato in gruppo a Milanello questa mattina. Sarà dunque a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Torino

Franck Kessié si è allenato in gruppo questa mattina, insieme ai giocatori che non hanno giocato ieri sera a Bologna . Pertanto, il centrocampista ivoriano, che ha saltato la trasferta del 'Dall'Ara' per febbre, è tornato a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Torino .

Martedì sera, dunque, in occasione della 10^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale di campionato, ci sarà anche il numero 79. Gli altri calciatori rossoneri, quelli in campo nel 2-4 in casa della squadra di Siniša Mihajlović, hanno invece svolto del lavoro in palestra per recuperare forze ed energie.