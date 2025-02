Ok Walker, João Félix e Giménez. Ci saranno a Rotterdam

Bondo, ad ogni modo, non avrebbe potuto giocare Feyenoord-Milan poiché non inserito in lista UEFA. Si sono allenati in gruppo, invece, i nuovi acquisti in lista, ovvero Kyle Walker, João Félix e Santiago Giménez. Seduta in gruppo anche per Yunus Musah, Riccardo Sottil e Álex Jiménez: i tre non giocheranno a Rotterdam; il primo per squalifica, gli altri due non sono in lista. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix gasa i tifosi: “Idolo Kaká. Futuro? Vorrei restare” >>>