(fonte: fcbologna.it) Alla vigilia della partita amichevole col Monaco, la squadra del Bologna ha svolto stamattina una seduta tattica con partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Musa Barrow e Riccardo Orsolini. Stefan Posch ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra: per qualche giorno lavorerà a parte.