Verso Atalanta-Milan: il report dell’allenamento odierno

(fonte: acmilan.com) Rossoneri a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro l'Atalanta, in programma sabato 9 dicembre alle ore 18.00 a Bergamo.

Il report

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento svolgendo lavoro aerobico e alcuni torelli a tema. L'allenamento è avanzato con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica prevista per la sessione odierna, chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.