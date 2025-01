Doppio allenamento per il Milan a Riyadh oggi, vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Squadra già in campo

In realtà, come comunicato da Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'X', il Diavolo è già in campo, sul terreno di gioco del 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium', stadio dell'Al-Shabab di Fatih Terim, per una seduta mattutina di allenamento.