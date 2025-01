Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Riyadh

Ecco il programma degli allenamenti odierni del Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri sono a Riyadh per disputare la Supercoppa Italiana.

Il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceicao, oggi, svolgerà una sessione di allenamenti nel pomeriggio. I rossoneri, adesso, si trovano a Riyadh, in Arabia Saudita, per disputare la Supercoppa Italiana e domani, alle 20:00 ora italiana, affronteranno la Juventus in semifinale. L'altra partita della competizione metterà di fronte l'Inter di Simone Inzaghi, che la scorsa stagione ha vinto la Scudetto, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, detentrice dell'Europa League.