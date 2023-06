Allenamento Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Il Milan di Stefano Pioli sosterrà una seduta di allenamento a Milanello in vista del match di domenica sera contro il Verona a 'San Siro'

Domenica sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Verona , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 . I rossoneri di Stefano Pioli hanno già centrato l'obiettivo della qualificazione in Champions League . Pertanto, giocheranno per onorare al meglio il campionato ma senza l'assillo del risultato.

Gli scaligeri di Marco Zaffaroni, invece, devono necessariamente andare a punti per cercare di conquistare la salvezza ai danni dello Spezia, impegnato in contemporanea a Roma contro i giallorossi di José Mourinho. Per prepararsi al meglio alla sfida contro l'Hellas Verona, il Milan sosterrà una seduta di allenamento mattutina nel centro sportivo rossonero di Milanello.