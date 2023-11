Milan, oggi primo allenamento al completo per Pioli: il programma

In programma oggi c'è una seduta di allenamento mattutina che aiuterà a chiarire anche la situazione dei fermi ai box. Con Calabria e Pulisic che hanno pienamente recuperato dai problemi fisici e sono tornati a lavorare con il gruppo, restano da capire le condizioni di Loftus-Cheek e Kjaer che non sono ancora al 100% e stanno svolgendo un programma personalizzato per non correre rischi. Se non dovessero farcela per la gara casalinga di sabato, l'obiettivo è averli a disposizione per la sfida di Champions League di settimana prossima contro i tedeschi del Borussia Dortmund. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, un top player esperto con Giroud: l'indiscrezione >>>