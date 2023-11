Allenamento Milan, oggi seduta mattutina: quattro giocatori da valutare

Allenamento mattutino a Milanello oggi per il Milan di Stefano Pioli. Chi riuscirà a recuperare in vista del match di sabato a 'San Siro'?

Il Milan di Stefano Pioli sosterrà una seduta mattutina di allenamento nel centro sportivo rossonero di Milanello in vista della partita in programma sabato 25 novembre, ore 20:45, a 'San Siro' contro la Fiorentina e valida per la 13^ giornata della Serie A 2023-2024.