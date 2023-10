Milan, oggi niente allenamento: ecco quando si rientrerà a Milanello

Niente allenamento a Milanello per il Milan di Stefano Pioli all'indomani della vittoria, sofferta ma meritata, sul campo del Genoa , arrivata grazie a un gol di Christian Pulisic all' 86' ed alle parate dell'improvvisato portiere Olivier Giroud nel maxi-recupero del match di 'Marassi'.

Allenamento Milan: si tornerà mercoledì a Milanello

Si tornerà in campo soltanto il prossimo 22 ottobre, quando, a 'San Siro', si disputerà Milan-Juventus: nel mezzo, la sosta del campionato di Serie A per via degli impegni delle Nazionali. Motivo per cui Pioli ha concesso, ai calciatori rossoneri non convocati dai rispettivi paesi, tre giorni di riposo.